Le gare che salterà

Il Tikus quindi salterà sicuramente la sfida di domenica a Lecce e il recupero di mercoledì prossimo, a San Siro contro l’Atalanta. In linea teorica potrebbe provare a tornare a disposizione per il posticipo di lunedì 4 marzo contro il Genoa, sempre in casa, ma è più realistico pensare che Thuram farà il ritorno in campo, più facilmente a gara in corso, in Bologna-Inter, attualmente in calendario domenica 10 ma che verrà con ogni probabilità anticipata a sabato 9 proprio per il successivo impegno dei nerazzurri in Champions (la Lega comunicherà anticipi e posticipi dopo il sorteggio odierno di Europa e Conference League). Una sorta di tagliando per presentarsi al meglio, e di nuovo da titolare, nel dentro o fuori del Metropolitano.