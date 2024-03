L'Inter, in vista della prossima stagione, dovrà cercare un portiere da affiancare a Sommer: Audero, arrivato a Milano in prestito dalla Sampdoria, non verrà riscattato, e i nerazzurri sono da tempo alla ricerca di un sostituto. Il nome che circola con maggior insistenza è quello di Bento Matheus Krepski, estremo difensore brasiliano dell'Athletico Paranaense.