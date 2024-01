Intervenuto ai microfoni di TvPlay, Cesare Prandelli, ex ct, ha parlato così in vista di Inter-Juventus di domenica sera: “Sarà una partita molto bella ed entusiasmante. L’Inter è molto più forte, ma la Juve ha trovato la sua sicurezza. E’ più compatta. Sarà una partita da vedere soprattutto dal punto di vista tattico. Se Inzaghi o Allegri cambieranno qualcosa, sarà un momento di grande interesse calcistico. Non vedo l’ora di vederla. E’ una partita molto importante per la Juve, non per l’Inter. Pressione tutta su Allegri? Esatto, perché l’Inter deve anche recuperare una partita”.