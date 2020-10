Prandelli: “Scudetto? In questo momento Inter e Atalanta hanno qualcosa in più”

Inter e Atalanta, in questo momento, sono le favorite per la vittoria dello scudetto. Ne è convinto l’ex ct dell’Italia, Cesare Prandelli, che, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha dichiarato:

“Se credo allo scudetto dell’Atalanta? Sì. Ci scommetterei con il cuore. In questo momento qualcosa in più ce l’hanno Inter e Atalanta. L’Atalanta è da anni che lavora così e i ragazzi sanno cosa vogliono fare. Non sono solo forza fisica, ma anche tattica e una grande forza mentale. Per Gattuso è ottimo aver tenuto Koulibaly, il gruppo è quasi sempre lo stesso da anni ed è buono. L’Inter ha fatto una stagione importante e ha riconfermato non solo Conte ma la voglia di arrivare in alto. Hanno preso giocatori affidabili per lottare per il titolo. Pirlo? E’ una garanzia assoluta di leadership e gestione dei campioni, ha idee innovative ma possiamo giudicarlo solo tra qualche mese sul gioco“.

(Fonte: TMW Radio)