Mauro: “Scudetto? Juve favorita, ecco perché. Atalanta alla pari con bianconeri e Inter”

Massimo Mauro, ex calciatore di Juventus e Napoli – tra le altre -, ha parlato della nuova Serie A e della corsa per il titolo. L’ex centrocampista ha pochi dubbi su chi possa lottare per la vittoria finale. Ecco le dichiarazioni, rilasciate ai microfoni di Tuttosport: “Juve e Inter? Sì, Lazio, Milan, Napoli e Roma sono due gradini al di sotto. Io dico che la Juve è ancora favorita perché ha dimostrato di saper gestire meglio i momenti di difficoltà. E poi non dimentichiamoci dell’Atalanta“.

Sulla formazione di Gasperini, Mauro aggiunge: “È alla pari con Juve e Inter: ormai l’Atalanta ha raggiunto una tale consapevolezza dei propri mezzi che non è semplicemente autostima, ma qualcosa di più“.