Pres. Marsiglia: “Correa acquisto molto importante per noi, giocatore di livello”

Pablo Longoria ha speso parole di elogio per l'attaccante argentino, prelevato da pochi giorni in prestito dall'Inter

Pablo Longoria, presidente del Marsiglia, a margine dei sorteggi di Europa League ha parlato ai microfoni di Sky Sport di Joaquin Correa , prelevato pochi giorni fa in prestito dall'Inter: "Correa per noi è stato un acquisto molto importante, veramente di livello.

Pensiamo al Tucu come nei suoi primi passaggi alla Sampdoria, al Siviglia, quel giocatore che può stare tra le linee, guidare la transizione offensiva sia in un attacco posizionale sia in contropiede. Per noi è un giocatore che ci mancava, che può fare tanti ruoli: un profilo molto adatto all'idea di gioco di Marcelino".