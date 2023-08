Correa: “L’ultima stagione non è andata bene, voglio dare il massimo. Sanchez…”

Giornata di presentazione per Joaquin Correa, che parlato in conferenza stampa da nuovo calciatore del Marsiglia : "Avevo tanta voglia di venire qui, ho parlato con alcuni connazionali come Ocampos e Balerdi. Quando ho saputo che c'era la possibilità di venire qui ero molto entusiasta del progetto, il calore della gente, a qualsiasi calciatore piace giocare in uno stadio del genere. Mi sento bene, sono pronto, ho fatto una buona preparazione con l'Inter. Non vedo l'ora di giocare e di potermi unire ai compagni. L'obiettivo è quello di lottare per stare al vertice, sono ottimista, potrà essere un anno positivo. Il mio ruolo? Mi trovo bene a giocare a sinistra, anche da seconda punta. Ora è da un po' che non gioco a sinistra, se non in Nazionale, ma sono sicuro che potrò mostrare le mie qualità. Mi trovo bene in qualsiasi posizione".

"Conosco Ocampos e Balerdi dai tempi della Nazionale, mi hanno parlato molto bene del club. Il Marsiglia non ha bisogno di presentazioni, è molto conosciuto per il calore della sua gente e per essere importantissimo in Francia e in Europa. Europa League? Credo che per questo gruppo è un grande prospettiva, si può puntare in alto, abbiamo i giocatori per essere protagonisti all'interno di una competizione tanto difficile. Essere qui è una sfida molto entusiasmante, ho tanta voglia. Vengo da una stagione che non è andata come previsto, penso solo a dare il massimo in ogni partita, voglio dare il mio contributo per portare la squadra in alto".