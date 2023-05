Primavera, l’Inter resta fuori dai playoff: la vittoria della Roma condanna i ragazzi di Chivu

Svanisce il sogno playoff per l'Inter Primavera di Christian Chivu, campione in carica del titolo di categoria

Svanisce il sogno playoff per l'Inter Primavera di Christian Chivu, campione in carica del titolo di categoria. Quando alla fine della regular season manca solo una partita, infatti, i nerazzurri non possono più superare la Roma, che attualmente occupa il sesto posto in classifica, l'ultimo valido per l'accesso ai playoff.