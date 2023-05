Inter, quanto manca per la Champions? Attesa per sentenza Juventus. Scenari e combinazioni

Nel caso in cui (scenario improbabile) la Juventus non dovesse ricevere alcuna penalizzazione, all'Inter servirebbero invece quattro punti per la sicurezza di essere fra le prime quattro al termine del campionato. Ora i nerazzurri sono infatti a quota 66 punti e con 4 punti nelle ultime 2 arriverebbero a 70, quota raggiungibile solo dal Milan. Con i rossoneri gli scontri diretti sono in parità, ma la differenza reti sorride all’Inter (+27 contro +18 dei rossoneri). Molto dipende, dunque, dalla sentenza sul caso plusvalenze. Il traguardo è vicino, ma non ancora raggiunto.