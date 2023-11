Primavera, il Milan perde 2-1 a Empoli: Inter prima da sola in classifica

Prima sconfitta stagionale per il Milan Primavera, che perde 2-1 sul campo dell'Empoli: toscani avanti di 2 reti in meno di mezz'ora grazie a Fini e Corona, ai rossoneri non basta il gol di Liberali a 10 minuti dal termine. Questo risultato, insieme al successo dell'Inter contro il Genoa, permette ai nerazzurri (miglior attacco e miglior difesa del campionato) di rimanere da soli in testa alla classifica, portandosi a +3 sui cugini.