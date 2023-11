Primavera, pagelle Inter-Genoa: Di Maggio e Zuberek incidono, bene Berenbruch

Non si ferma la marcia dell'Inter Primavera, che batte 2-0 il Genoa e rimane prima in classifica e imbattuta dopo 9 giornate di campionato.

Aidoo 6 Nel primo tempo la squadra pende di più a destra e ha così spazio per spingere, ma alterna buone cose a errori banali. (dall'11' st Nezirevic 6 Minuti importanti per tornare in forma)