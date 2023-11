Primavera, Inter-Genoa 2-0 risultato finale: nerazzurri primi e ancora imbattuti

Terza vittoria consecutiva e nono risultato utile consecutivo per l'Initer primavera, che batte 2-0 il Genoa e rimane in testa alla classifica da imbattuta. Decidono le reti nella ripresa di Di Maggio e di Akinsanmiro, al termine di un match molto bloccato e con poche occasioni. Dopo un primo tempo in cui i nerazzurri non riescono a trovare spazi, Chivu indovina i cambi giusti e trova il bandolo della matassa: positivi gli ingressi in campo di Di Maggio e Zuberek, da segnalare il ritorno in campo di Owusu.