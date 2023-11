A Radio Radio, Roberto Pruzzo ha commentato così il 3-3 dell’Inter in Champions League contro il Benfica. “L’impresa sarebbe stata quella di perdere con il Benfica a 0 e con un solo gol segnato in Champions fino ad adesso. Joao Mario ha fatto quello che voleva. Quando cambi 7-8 giocatori ti può capitare anche un primo tempo così. Devi stare sul pezzo e cercare di non fare figure come quella del primo tempo”, le parole dell’ex attaccante.