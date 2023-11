Taremi-Inter, contatto. “Agenti pizzicati in tribuna ieri sera”. Novità su Djalo e Nandez

"Disco verde per Mehdi Taremi, verde smeraldo per Tiago Djaló e rosso per Nahitan Nandez . Il fixing dei parametri zero in orbita nerazzurra va aggiornato dopo la notte di Lisbona". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito al mercato Inter in vista della prossima stagione.

Per quel che concerne Nandez, le parole dell'agente non sono piaciute a Marotta che, nel pre di Benfica-Inter, ha chiarito: "Ai nerazzurri non è piaciuto sentirsi tirati per la giacca e, alla fine, Beppe Marotta ha deciso di entrare in tackle, abbandonando per una volta il politicamente corretto: «Quella di Bentancur è stata una dichiarazione come minimo improvvida e fuori luogo: noi non abbiamo mai cercato suoi giocatori. E cerco anche di essere buono e rispettoso con lui». Non si fa peccato a pensare che ci siano vecchie ruggini non ancora sedimentate tra le parti, certo è che all’Inter non ha fatto piacere che fosse già stato giubilato Cuadrado che, in questa fase della stagione - con Dumfries spesso affaticato - va recuperato a tutti i costi alla causa. In tal senso Marotta ha ribadito come, a meno che non emergano situazioni a oggi inattese, a gennaio l’Inter starà ferma sul mercato".