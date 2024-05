Niente panchina del Bayern Monaco per Ralf Rangnick. L'allenatore tedesco ha deciso di dedicarsi solo alla nazionale austriaca di cui è commissario tecnico dal 2022, prolungando il suo contratto che sarebbe scaduto dopo gli Europei. E la squadra tedesca, ancora in corsa per la finale di Champions League ma prossima alla separazione dal tecnico Thomas Tuchel, dovrà cercare un altro candidato.