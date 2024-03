Il piano di Rangnick per avere Arnautovic agli Europei: “Parlerò con l’Inter”

Marko Arnautovic non sarà a disposizione nella prossima pausa, nei test contro Slovacchia e Turchia, per l'infortunio che si è procurato nella partita contro il Bologna. Risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia destra per l'attaccante austriaco che si è fatto male in un'azione che era piaciuta particolarmente al suo ct, Rangnick.