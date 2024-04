"L'Inter vinse meritatamente e noi facemmo il possibile. Era una squadra già molto determinata verso la vittoria finale. Oggi sono due squadre differenti, noi maggiormente in embrione, con giocatori che dovevano ancora inserirsi".

Chi in questo ultimo frangente di campionato potrebbe essere decisivo?

"Nomi non è corretto farlo. I ragazzi si allenano sempre con determinazione e voglia di ottenere la maglia da titolare, sono fortunato in questo. Ci sarà comunque ancora tanto da lottare".

Come si può fare del male all'Inter?

"Facendo la gara perfetta, sperando che loro non facciano altrettanto. L'Inter è superiore, e non faccio torto ai miri ragazzi dicendo questo".

"Bellissima. Avevo creato una sorta di orologio, con Thiago Motta come pendolo. Poi, ottenuta la qualificazione in Champions lui volle andar via e questo orologio si guastò (risata, ndr)".