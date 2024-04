Intervenuto ai microfoni di Tuttosport, Federico Gatti , difensore della Juventus , è tornato così sul crollo dei bianconeri in campionato: "Il perché? Non saprei, difficile. E’ stato un periodo no in cui è mancato qualcosa: mesi prima una palla finiva sul palo e ed entrava in porta, poi succedeva il contrario. Ci è mancata un po’ di esperienza. Ora abbiamo questi due obiettivi, Champions e Coppa Italia, e non possiamo farceli sfuggire, assolutamente. Ora dobbiamo vincere il derby perché dopo i tre punti vivi meglio, ti alleni meglio ed è tutto più bello. Settimane vuote senza coppe? Parecchio. L’anno scorso c’era e quest’anno immaginavo che senza sarebbe stato meglio, perchè si sarebbero potute affrontare meglio le partite di campionato ma non è così. Per come sono fatto io giocare ogni tre giorni ti tiene sempre vivo, sei sempre sul pezzo. E’ più impegnativo dal punto di vista fisico, anche per i viaggi e gli spostamenti ma la testa non molla mai. Quindi è mancata tanto l’Europa e dobbiamo far in modo che torni il prossimo anno.

Stiamo rivoluzionando troppo il calcio per i miei gusti, a me piace quello di altri tempi. Quello senza Var, ora non mi pare tutto finto ma si sta esagerando. La tecnologia esasperata toglie le emozioni per abbassare il numero degli errori ma in realtà si sbaglia lo stesso perché ci sono comunque scelte difficili da prendere. Davanti a un monitor vedi una realtà che è oggettiva ma non sempre corrisponde a quella del campo. Con le azioni al rallentatore non capisci l’entità dei contatti. Lo dico anche per esperienza personale. Se fermi l’immagine magari vedi un tocco o un contatto ma non puoi comprenderne la portata e la forza. Il braccetto un po’ alzato, un po’ basso, un difensore ora non puo’ più fare niente che è rigore. A volte fanno un cinema per far prendere un giallo o un rosso all’avversario. In area non possiamo più intervenire, ci dobbiamo togliere per evitare di subire un rigore. Chi mi ha sorpreso di più? Sicuramente l’Inter, non ha sbagliato mezza partita. Hanno una ottima rosa e mi hanno stupito per la loro continuità".