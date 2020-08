In Francia – Tuchel, rapporto complicato con Icardi. La rivelazione: “Non voleva che il PSG…”

Non è un momento facile per Mauro Icardi. Dopo le ultime prestazioni deludenti, infatti, i media francesi si sono scagliati contro l’ex attaccante dell’Inter, acquisto dal PSG a titolo definitivo per 50 milioni di euro più otto di bonus a fine maggio. Le10sport in queste ore rincara la dose, puntando l’attenzione soprattutto sul rapporto tra l’argentino e l’allenatore del Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel.

Secondo quanto riportato dalla testata, infatti, il legame tra giocatore e allenatore non sarebbe affatto saldo, anche per questioni di mercato. Tuchel, infatti, non sarebbe un fan poi così acceso a livello calcistico di Icardi. Tanto che nei mesi scorsi alla dirigenza parigina avrebbe fatto il nome di Pierre-Emerick Aubameyang, il suo profilo preferito. Leonardo, dg del PSG, avrebbe però scelto Icardi, riscattandolo così dall’Inter. Una situazione tutt’altro che agevole, per Mauro Icardi.

(Fonte: le10sport.com)