In Francia – Aubameyang non convinto del rinnovo con l’Arsenal. Ha un desiderio

Tutto fermo per il momento ma Aubameyang è stato associato nelle scorse settimane anche all’Inter. Il suo futuro, scrive Le10sport, dipende dalle attività di mercato di diversi club. Ha segnato i due gol della vittoria in Coppa d’Inghilterra ma non ha voluto parlare del suo futuro. Ha un contratto in scadenza nel 2021 ma aumentargli lo stipendio potrebbe non bastare a trattenerlo. Non è ancora convinto del progetto dell’Arsenal e vorrebbe venissero fatti degli investimenti importanti per decidere di restare. Vorrebbe che per i Gunners firmasse Ousmane Dembele, suo ex compagno, con il quale è in grande rapporti. Nella lista dell’Arsenal ci sarebbe anche l’ex Inter Coutinho.

(Fonte: Le10sport)