In Francia attaccano Icardi: “Dimentica di fare gol e così non serve più a nulla”

È bastata una partita per finire sotto i riflettori. Niente gol in Coppa di Lega e Mauro Icardi – che ieri sera sembrava avesse fatto un riferimento all’Inter nelle sue stories di Instagram – è finito nel mirino della stampa francese. Le Parisien non ha avuto parole dolci per l’attaccante.

Tuchel ha detto che il giocatore non vive un momento facile da un punto di vista fisico e si è detto comunque preoccupato in vista della gara di Champions con l’Atalanta, vista anche l’assenza di Mbappé. Il giornale francese però ha in pratica sottolineato tutti i demeriti del giocatore argentino, riscattato dall’Inter, da Leonardo, a maggio.

“Non è un problema del numero di gol quanto l’attuale incapacità del PSG di fare il suo gioco e creare situazioni favorevoli. L’infortunio di Mbappé ovviamente pesa molto. E il suo amico Neymar è l’albero che nasconde il deserto di opportunità, incarnato da Mauro Icardi, immobile al centro. Se oggi c’è un problema di efficienza a Parigi, l’argentino è il primo responsabile, anche se non è l’unico. Con nove palloni toccati contro il Lione, prima di essere stato sostituito al 58esimo, non ha svolto il suo ruolo di attaccante. Non ha partecipato al gioco e dove sembrava stesse migliorando qualche mese fa, dimentica di fare gol e alla fine non serve più a nulla. Eppure l’argentino non può sopportare un peso così pesante da solo. Per due gare, il gioco di fascia del PSG è stato quasi inesistente. Anche Di Maria non ha fatto del suo meglio e se è rimasto sul prato contro il Lione, è perché, con lui, può sempre succedere qualcosa”.

(Fonte: Le Parisien)