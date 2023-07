Ravanelli: “David assomiglia a Lautaro. Lukaku? In Italia è inarrestabile. E su Morata…”

A proposito di attaccanti, si parla anche di Lukaku in chiave Juve. Lei che ha giocato tre anni in Premier League, come si spiega il gap di rendimento tra Italia e Inghilterra di Big Rom?

«La risposta è molto semplice: c’è una differenza abissale a livello fisico tra Serie A e Premier. Loro vanno ed entrano sempre a duemila. Da noi Lukaku ha uno strapotere che in Inghilterra non può e non potrà mai avere. Questo aspetto in Italia lo rende quasi inarrestabile».