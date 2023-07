Libero – Lautaro, offerte dall’Arabia? Inter chiara: “Il Toro è incedibile”

Negli ultimi giorni sono rimbalzate dall'Argentina le offerte dall'Arabia per Lautaro Martinez, l'Inter non vuole cedere l'argentino

Lautaro non si muove. L'attaccante argentino ha ricevuto proposte milionarie dall'Arabia, ma non ha intenzione di lasciare l'Inter proprio ora che ne diventerà il capitano. E lo stresso vale per il club che non vuole cedere l'attaccante argentino.