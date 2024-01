Ravanelli: “Inter-Juve sarà partita a scacchi: non vedo una gara scoppiettante”

Intervenuto ai microfoni di TvPlay, Fabrizio Ravanelli, ex calciatore, ha parlato così in vista di Inter-Juventus del 4 febbraio: “Inter-Juve vale tre punti come nelle altre partite, ma a livello di autostima pesano molto di più. È chiaro che si pensa sempre alla partita che viene, ma è inevitabile concentrarsi già sullo scontro diretto del 4 febbraio. Mi aspetto una partita a scacchi, magari decisa da un singolo. Né Inter né Juventus faranno un passo avanti nel mettere in difficoltà l’avversario.