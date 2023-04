Ravezzani: “Non è vero che Conte vuole tornare all’Inter. Stesso discorso per Mourinho”

"Non è vero che Conte non vede l'ora di tornare all'Inter, perché in queste condizioni non ne ha voglia di mettersi in gioco. Come probabilmente non ne avrebbe voglia Mourinho. Ecco perché pensare che l'unico colpevole sia Inzaghi è un grave errore. E pensare che ci sia la fila per andare all'Inter fra gli allenatori di grande prestigio è un altro errore".