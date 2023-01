Ravezzani: “Inter, Lukaku si è ripresentato in sovrappeso. Vuol dire che non gliene frega…”

Non è ancora il Romelu Lukaku devastante che ha trascinato l'Inter, ormai quasi due anni fa, alla vittoria dello scudetto. Anzi, i tanti infortuni e le prestazioni deludenti stanno facendo sorgere qualche dubbio in seno alla dirigenza nerazzurra sul futuro dell'attaccante, attualmente a Milano in prestito dal Chelsea. Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, ha parlato così:

"Quando un giocatore della fisicità di Lukaku si presenta all'Inter in sovrappeso di 5-6 chili significa che non gliene frega più molto di soffrire, di lottare per arrivare ai livelli di 2 anni fa. Ha cominciato a pensare alla bella vita e non più al campo. Questo dovrebbe far riflettere i nerazzurri sull'opportunità di mantenerlo a Milano. E' la mentalità che mi preoccupa di più".