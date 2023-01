Inter, Bergomi: “Lukaku col Monza imbarazzante: credo si porti dietro…”

Le parole dello Zio su Lukaku: "Col Monza non teneva palla, era impaurito, non so se è solo condizione fisica o anche mentale"

Marco Astori

Intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati su Radio 24, Beppe Bergomi, ex capitano dell'Inter, ha parlato così della prestazione di Romelu Lukaku contro il Monza: "Mi aveva illuso il primo tempo del Napoli, ma quando è entrato col Monza è stato imbarazzante, non teneva palla, era impaurito, non so se è solo condizione fisica o anche mentale.

Anche quello che gli è successo al Mondiale credo se lo stia portando dentro. I problemi in difesa dell'Inter? Il centrocampo dell'Inter è forte, ma quando non fanno più bene la doppia fase mettono in crisi tutto il reparto difensivo che è composto da ottimi giocatori, ma non hanno nella velocità la loro caratteristica migliore", ha concluso.