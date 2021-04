Ravezzani: “Inter solidissima: è vero che gioca male però…”

Ravezzani, poi, aggiunge: ""Il Napoli può battere l'Inter? Teoricamente sì. L'Inter viene da 11 vittorie, prima o poi smetterà"

"Il Napoli può battere l'Inter? Teoricamente sì. L'Inter viene da 11 vittorie, prima o poi smetterà di vincere. Però ha un'architettura solidissima. E' vero che gioca male ma quando hai Lukaku e Lautaro hai risolto tutti i problemi. Anche se il Napoli dovesse perdere contro l'Inter non se ne potrebbe fare una colpa: ha spianato la Juventus, ha battuto il Milan del derby. Se Gattuso farà una partita molto coperta e non cadrà nell'inganno di farsi attirare nella metà campo dell'Inter per poi far partire i contropiedisti un pareggio lo può portare a casa".