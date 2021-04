Da Hakimi a Darmian e Perisic: il tesoretto di Conte, dagli esterni 12 gol e 9 assist

Non solo Hakimi, l'Inter col 3-5-2 trova spesso la finalizzazione coi giocatori che giocano sulle corsie laterali

Nell'Inter di Conte gli esterni occupano un ruolo centrale. Nel 3-5-2 dei nerazzurri i quinti hanno il compito importante di allargare il gioco, ma spesso anche di chiudere l'azione sul secondo palo. Un po' come accaduto ieri con il Cagliari. E proprio gli esterni dell'Inter hanno garantito un tesoretto importante in termini di gol e assist:

"Ora che anche Darmian si è iscritto al club, il reparto in campionato ha messo insieme un bottino di 12 gol e 9 assist. Hakimi fa la voce grossa con 6 reti e 4 assist, D'Ambrosio aveva segnato 3 volte a inizio stagione, Perisic ha due gol e un passaggio vincente, Darmian il contrario. Con Kolarov fuori concorso, l'unico ancora a secco è Young, autore però di due assist (l'ultimo per Lukaku, contro il Sassuolo) e molto affidabile quando nelle ultime tre uscite ha preso il posto dell'infortunato Perisic. Senza dimenticare che, a parte Hakimi, gli altri hanno anche il pregio della duttilità. Possono cioé giocare tanto a destra quanto a sinistra, con i due italiani utilizzati anche nei tre dietro. Non male, per un reparto che qualcuno definiva il punto debole della capolista", si legge su Gazzetta.it.