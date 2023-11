Ravezzani: “Mou sostiene di avere una squadra scarsa e accusa la Lega. Peccato che…”

Il commento di Fabio Ravezzani in merito alle parole di José Mourinho in conferenza stampa prima di Roma-Lecce

In conferenza stampa prima della sfida contro il Lecce, José Mourinho ha lanciato diversi messaggi, tra i quali un'accusa alla Lega per il calendario dei giallorossi. Fabio Ravezzani , direttore di TeleLombardia, ha commentato così le parole di Mou:

"Mou sostiene di avere una squadra scarsa, addirittura inferiore all’Atalanta e piena di guai fisici. Accusa la Lega per gli anticipi. Peccato che se la Lazio è in Champions e la Roma in EL la colpa non sia della Lega. Peccato che la Roma abbia solo il 3zo monte ingaggi della A".