Inter, Ravezzani: “Dzeko o Lukaku col City? Falso problema: ecco perché”

"Dzeko o Lukaku col City è un falso problema. Inzaghi li considera entrambi titolari con caratteristiche diverse. Nessuno dei 2 è in grado di reggere 90 e oltre a grandi ritmi. Partirà con Dzeko quando la partita sarà più tattica e metterà Lukaku in spazi larghi dal 55’". Questa l'analisi di Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, in merito al possibile ballottaggio tra il belga e il bosniaco per la finalissima di Istanbul della prossima settimana.