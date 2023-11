Intervenuto ai microfoni di Libero, Angelo Di Livio, ex calciatore, ha parlato così della corsa scudetto: «Vedo i nerazzurri favoriti. L’Inter resta la squadra più forte per forza della rosa, inoltre Inzaghi sta facendo un grande lavoro: giocano molto bene e non hanno punti deboli. La Juve deve tenere botta e restare in scia fino a gennaio. Per me un paio di colpi di mercato nella finestra invernale possono farli per alzare l’asticella».