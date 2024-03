Razzismo, Abodi: “Sport abbia un ruolo di rispetto sociale. Su Acerbi…”

Le parole del ministro, a margine dell'incontro al liceo Elsa Morante di Scampia a Napoli nel ciclo "Sky Up The Edit"

Sul caso di Acerbi in Inter-Napoli, il ministro dello Sport Andrea Abodi sottolinea che "lo sport deve essere utile, di là delle decisioni che verranno prese oggi. Il ministro, a margine dell'incontro al liceo Elsa Morante di Scampia a Napoli nel ciclo "Sky Up The Edit", ha sottolineato che lo stop a qualsiasi forma di razzismo "non è un tema solo di tifosi - ha detto - è un tema generale, di comunità, è un tema di rispetto e umanità.