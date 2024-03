Per la stagione 2024-25, Simone Inzaghi vuole un attacco esplosivo. Ed è per questo che l'Inter si è già mossa alla ricerca dei rinforzi giusti

Per la stagione 2024-25, Simone Inzaghi vuole un attacco esplosivo. Ed è per questo che l'Inter si è già mossa alla ricerca dei rinforzi giusti. Se Taremi è ormai un acquisto certo, il puzzle si completerà con un altro innesto. Oltre a Gudmundsson del Genoa, secondo il Corriere dello Sport, i nerazzurri avrebbero messo in cima alla lista Giacomo Raspadori del Napoli: