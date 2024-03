"Potrebbero rientrare le ultime due giornate dei maxi-gironi delle coppe europee, oltre ad almeno una gara a testa di campionato. I due club devono ancora comunicare la scelta logistica. Un’ipotesi per alcuni di questi impegni potrebbe essere Reggio Emilia".

