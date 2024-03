La vicenda Acerbi-Juan Jesus continua a far discutere. Ai microfoni di Radio Kiss Kiss ha detto la sua anche l'attaccante brasiliano Reginaldo: "Sono discorsi che vanno avanti da tanti anni. Quando si tratta di un compagno o avversario che vive nel nostro mondo è veramente brutto da vedere e commentare. Noi giocatori di colore e non è da una vita che cerchiamo di combattere queste cose. Se viene dai tifosi allora noi ci abbracciamo e ci diamo forza per combattere, ma uno che fa il nostro stesso mestiere no. Acerbi è una persona esperta che in questo mondo da tanti anni".