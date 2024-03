"Questa è la mia seconda stagione da numero 9, nella prima ho giocato da solo in attacco. All'Inter ho imparato a giocare in coppia con Lautaro. Il mio gesto in Champions League contro Savic? E' stato un gesto che non doveva essere fatto ma no, non avevo paura del VAR. A Madrid è stata una serata complicata perché non è bello essere eliminati in Champions League. Adesso vogliamo vincere lo scudetto".

"La pressione ti fa progredire, la sento prima delle grandi partite. Non mi lascio sopraffare ma l'accetto. Se sono al mio massimo? Spero di no, perché ho solo 26 anni. Negli ultimi due anni sono progredito molto nella posizione di centravanti. E se la gente non mi fa più domande su mio padre è perché probabilmente, dopo 26 anni, hanno finito le domande su di lui".

Conclusione su Acerbi, compagno di squadra accusato proprio di razzismo dopo la vicenda con Juan Jesus del Napoli: "Quando c'è una procedura così grave in corso il giocatore deve rimanere al club per difendersi o per dire ciò che è successo. Non è il momento di andare in nazionale in tali momenti".

