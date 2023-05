La Salernitana va due volte in vantaggio: prima con un grande gol dell'ex Inter Candreva, poi con Dia, abile di tacco ad anticipare Rui Patricio. Nel mezzo, il pareggio di El Shaarawy in apertura di secondo tempo e di Matic a meno di un quarto d'ora dalla fine. Nel finale anche una rissa per uno contro di gioco tra Dia e Zalewski.