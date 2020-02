Serie A, vittoria d’oro per il Genoa: Bologna steso al Dall’Ara per 3-0

Il Genoa ottiene tre punti d’oro nella corsa salvezza (prima vittoria esterna in questo campionato per i rossoblù) e risponde al Lecce, vincente nel pomeriggio contro la SPAL. La squadra di Davide Nicola vince infatti 3-0 allo stadio Dall’Ara di Bologna, in una praticamente senza mai storia. Al 28′ è il nuovo acquisto Soumaoro a portare in vantaggio gli ospiti, che poi si ritrovano in superiorità numerica per l’espulsione inflitta a Schouten appena sei minuti dopo. Nel finale di primo tempo, arriva anche il raddoppio firmato Sanabria.

Una gara dunque in discesa per il Grifone, che nella ripresa dilaga e chiude i conti con un rigore di Criscito. In occasione del fallo in area su Sturaro, Denswil viene espulso, condannando il Bologna a chiudere il match in 10.