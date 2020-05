Retroscena Giroud: spera ancora in una chiamata dell’Inter. Difficile che ora Marotta…

A lungo accostato all’Inter, alla fine Olivier Giroud ha rinnovato il suo contratto con il Chelsea. Tuttavia, secondo Tuttosport, l’attaccante francese non sarebbe felice al pensiero di rimanere a Londra, e aspetta ancora una chiamata dei nerazzurri:

“Mercoledì il Chelsea ha annunciato il rinnovo fino al 2021, manovra fatta sfruttando una clausola in favore del club. Il giocatore non si è potuto opporre e al sito della società ha speso parole d’amore. In verità, Giroud non è contento e spera che l’Inter provi comunque a prenderlo, anche se Marotta difficilmente spenderà soldi per un giocatore che a fine settembre compirà 34 anni“.