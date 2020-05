UFFICIALE – Mercato Inter, Giroud rinnova con il Chelsea: “Sono felice”

Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, il Chelsea ha annunciato il rinnovo di contratto di Olivier Giroud anche per la stagione 2020-21. L’attaccante francese, nel mirino dell‘Inter nelle scorse settimane, a meno di clamorosi colpi scena giocherà dunque ancora con i Blues. Ecco le dichiarazioni del giocatore:

“Sono lieto di continuare il mio viaggio e l’avventura al Chelsea. Non vedo l’ora di tornare a giocare e godermi il calcio competitivo con i miei compagni di squadra. Non vedo l’ora di indossare di nuovo la maglia del Chelsea, soprattutto di fronte ai nostri tifosi in uno Stamford Bridge pieno, quando ci sarà la sicurezza per farlo“.

(Fonte: chelseafc.com)