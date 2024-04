Intervenuto come ospite a Tutti Convocati, Filippo Maria Ricci, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha parlato dell'eliminazione dell'Atletico Madrid dalla Champions League e dei rimpianti che può avere l'Inter per non aver passato il turno contro i Colchoneros:

"In questa stagione le sconfitte per l'Atletico sono 13, per questo dicevo che l'#Inter doveva approfittare dell'Atletico. #Simeone sta cercando di riciclarsi, ha abbandonato "l'unoazerismo" ma qualcosa ancora non funziona"