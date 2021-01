Toro-Fiorentina, a Ribery risponde Belotti: i viola terminano il match in nove

Il girone di ritorno della Serie A 2020-21 si apre con una partita dura, combattuta, che alla fine si chiude con un pareggio. Torino-Fiorentina allo Stadio Olimpico Grande Torino termina 1-1. Succede tutto nel secondo tempo: prima Castrovilli si fa espellere per fallo da ultimo uomo su Lukic, poi poco dopo, Bonaventura pennella un assist per Ribery, che salta Sirigu e infila in porta la rete del vantaggio viola.

Qualche minuto più tardi, scontro Belotti-Milenkovic: la peggio, dal punto di vista regolamentare, ce l’ha il difensore della Fiorentina, che viene espulso. Viola in nove. E c’è tempo, nel finale, per il pareggio del Toro proprio di Belotti. Castrovilli e Milenkovic, espulsi, salteranno dunque la partita contro l’Inter.