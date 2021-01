Inter-Benevento, Conte cambia la regia. Fasce ultra offensive, in difesa chance per Ranocchia?

Dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Milan, l’Inter sarà di nuovo in campo domani sera contro il Benevento di Inzaghi. In vista della sfida di martedì contro la Juve, il tecnico dei nerazzurri Conte potrebbe optare per qualche cambio nella formazione. Davanti ad Handanovic dovrebbero esserci Skriniar, Ranocchia e Bastoni; turno di riposo per De Vrij.

Cambia anche la regia a centrocampo. Turnover per Marcelo Brozovic, promosso Christian Eriksen dopo il gol vittoria contro i rossoneri. Il danese sarà affiancato da Barella e Vidal. In attacco Lukaku e Lautaro, con Sanchez che partirà dalla panchina dopo le voci di un possibile scambio con Dzeko.