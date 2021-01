Torino-Fiorentina, rosso diretto a Castrovilli e Milenkovic: salteranno la sfida con l’Inter

Doppia tegola per la Fiorentina in vista della gara contro l’Inter in programma venerdì prossimo.

Cesare Prandelli, per la sfida ai nerazzurri, non potrà contare né su Gaetano Castrovilli né Milenkovic. L’ex centrocampista del Bari è stato espulso per un fallo su Lukic all’ora di gioco nel match contro il Torino e, per questo, verrà squalificato, costringendolo a saltare la sfida con l’Inter. Stesso discorso per Milenkovic, espulso per un confronto testa a testa con Belotti.