UFFICIALE – Inter e Volvo rinnovano. Antonello: “Due brand globali dagli stessi valori”

Continua il sodalizio tra Inter e Volvo Car Italia: nel corso di un evento tenutosi questa sera al Volvo Studio Milano, le due aziende hanno annunciato il rinnovo dell’accordo di fornitura per la stagione sportiva 2020/21.

L’evento ha visto la speciale partecipazione della Legend nerazzurra Julio Cesar. FC Internazionale Milano e Volvo Car Italia hanno una lunga e fortunata storia di collaborazione, iniziata nel 2007, che ha portato entrambi i brand alla conquista di importanti traguardi. Il successo del sodalizio tra Inter e Volvo Car Italia è motivato anche da una forte condivisione di valori fondamentali come affidabilità, rispetto per la tradizione, attenzione all’innovazione e alla modernità. La collaborazione prosegue oggi sulla base della reciproca soddisfazione per quanto costruito insieme e si contestualizza in una assoluta modernità alla luce dello spirito innovativo con il quale entrambe le realtà guardano al futuro.

“E’ con estrema soddisfazione che annunciamo il rinnovo dell’accordo tra Inter e Volvo Car Italia, una collaborazione nata tredici anni fa e che unisce due brand globali, accomunati dagli stessi valori e dalla stessa attenzione al futuro e all’innovazione. Volvo Car Italia è parte della famiglia nerazzurra e ci auguriamo di tagliare insieme nuovi importanti traguardi”, le parole di Alessandro Antonello, CEO Corporate di FC Internazionale Milano.

L’accordo rinnovato prevede, grazie ai servizi di Volvo Car Credit, la fornitura di auto che possano assicurare le esigenze di mobilità sostenibile e sicura di FC Internazionale Milano. Fra le vetture anche alcune XC90 T8 Plug-in Hybrid, modello di punta della famiglia Recharge di Volvo con motorizzazione ibrida a ricarica. È la prima volta che nella flotta di FC Internazionale Milano sarà presente questo tipo di tecnologia, a testimonianza della sempre crescente attenzione di Inter e Volvo verso la salvaguardia dell’ambiente.

(Fonte: inter.it)