Inter-Nainggolan, il veto è caduto: “Chi lo ha visto in questi giorni ha rivelato che…”

Un anno dopo, la storia tra Nainggolan e l’Inter potrebbe davvero vivere una pagina tutta nuova. Anche perché, come scrive Tuttosport, il veto (valido anche per Perisic e Icardi) esistente nella passata stagione non è ormai più in essere. Dunque, per il centrocampista belga, di rientro dal prestito al Cagliari, porte aperte e partenza alla pari con tutti gli altri. Anche Radja, sostengono le persone che lo hanno visto in questi giorni, è pronto a mettersi in gioco con Antonio Conte:

“Da domani Nainggolan si rimetterà a disposizione di Conte: chi lo ha visto a lavoro in questa settimana, parla di un giocatore fortemente concentrato, pronto a rimettersi in gioco. Un anno fa Nainggolan si allenò con Conte, a Lugano e in Asia, ma non giocò nessuna amichevole perché la società aveva deciso che lui e Icardi non facessero parte del progetto. E così arrivò il Cagliari. Dopo un anno non c’è più il veto del club“, si legge.

(Fonte: Tuttosport)