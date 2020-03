L’emergenza coronavirus preoccupa anche in Francia a tal punto che cambia il programma del weekend di Ligue 1. E’ ufficiale il rinvio della sfida tra Strasburgo e PSG, fissata inizialmente per domani pomeriggio ore 17.30. La decisione è stata presa dalla Prefettura del Basso-Reno per fronteggiare il coronavirus che si sta diffondendo pericolosamente anche Oltralpe. Lo stesso PSG, attraverso un post sui propri canali social, ha informato circa il rinvio della partita.