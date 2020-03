TS – Icardi ha nostalgia della Serie A: contatti Juve-PSG. In Francia sono convinti che…

La Juventus prosegue la caccia a un centravanti da affiancare a Cristiano Ronaldo nella prossima stagione. Secondo quanto riferisce Tuttosport, è lunga la lista dei nomi sotto la lente d’ingrandimento di Fabio Paratici in vista della prossima stagione. Tra questi c’è anche quello di Mauro Icardi, di proprietà dell’Inter ma che sarà riscattato per 70 milioni dal Paris Saint-Germain.

“Icardi è stato trattato (senza successo) nelle ultime due estati. L’argentino ha confermato anche nel Psg le proprie doti di bomber (20 gol in 30 gare tra campionato e Coppe). Maurito sta segnando tanto come all’Inter, ma a Parigi si sta confermando in mezzo a stelle del calibro di Mbappé e Neymar. Il contesto è simile a quello che potrebbe vivere alla Juventus con Cristiano Ronaldo. Bianconeri e parigini qualche chiacchierata sul tema l’hanno già fatta a gennaio a margine della trattativa per lo scambio De Sciglio-Kurzawa, poi sfumato. Paratici e Leonardo, da tempo in ottimi rapporti, si sentono spesso. In Francia sono convinti che il Psg riscatterà il 27enne di Rosario dall’Inter sfruttando il prezzo in saldo (70 milioni), ma poi il matrimonio non continuerà. Sotto la Tour Eiffel sanno che Icardi ha nostalgia della Serie A e della famiglia, rimasta a vivere a Milano, e non hanno intenzione di trattenere il giocatore a forza. Piuttosto, visti gli ottimi rapporti con la Juventus, nei salotti d’Oltralpe si vocifera di un Psg disposto a ragionare con la Juventus per mettere in piedi una maxi operazione estiva“.

Le alternative all’argentino ex Inter restano Gabriel Jesus del City, ma anche Werner del RB Lipsia, Haaland del Borussia Dortmund, Dembélé del Lione e Boadu dell’AZ Alkmaar.