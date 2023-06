CorSera – Rispetto per Inzaghi: lezione di tattica a Guardiola. E a Lukaku ha detto…

"Per una volta si comincia dalla fine. Dai colleghi inglesi che lasciano la sala stampa dello stadio Ataturk e ripetono con tono ammirato una frase, come fosse un invito a tutti i presenti, in prevalenza italiani. «Put some respect on Inzaghi ’s name»". Apre così l'articolo del Corriere della Sera in merito alle reazioni post sconfitta nella finale di Champions League.

"Lo chiamavano Limone. Oppure Spiaze, con riferimento a un accenno di zeppola neppure troppo accentuato nella pronuncia. Anche i suoi stessi tifosi, quelli che sabato sera lo hanno ringraziato sotto la Curva dell’Ataturk. Accadeva poco tempo fa. Non sono neppure passati tre mesi da quando lo Spezia gli mangiò il tredicesimo punto su 15 disponibili nel 2023. Uomo da coppa, anzi da coppetta, uno specialista. Come se fosse un insulto, e un dono da poco. L’allenatore inodore e insapore, pure questo è stato detto e scritto, ha fatto un capolavoro, che non gli verrà riconosciuto fino in fondo, perché il vincitore prende tutto. Nella canzone degli Abba, e nella cultura sportiva del nostro Paese. L’ha incartata all’Einstein del calcio. A Pep Guardiola, che per 60 minuti buoni non ci ha capito niente, e lo ha pure riconosciuto. Lui invece non ha sbagliato nulla, sfiorando una delle più grandi imprese calcistiche di sempre. Ma a metà agosto il pendolo che da sempre grava sulla sua testa ricomincerà comunque a muoversi. Quando hai una etichetta sulla schiena, l’Italia è il posto peggiore per scucirtela", prosegue poi il Corriere della Sera.